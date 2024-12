Vigilia di Natale, scatta l’ordinanza. In centro niente contenitori di vetro

In considerazione che alla vigilia di Natale, da sempre, a Castelnuovo si radunano in piazza Umberto e centro storico centinaia di cittadini, in particolare giovani, provenienti da tutta la Valle del Serchio, per brindare e scambiarsi gli auguri di buone feste, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza, con l’invito a festeggiare in modo responsabile con un sano spirito di condivisione e senso civico. Inoltre divieto di portare nel centro storico contenitori in vetro. I bar dovranno quindi somministrare le bevande in bicchieri di plastica. Il Comune invita tutti a rispettare il decoro urbano e a servirsi dei bagni pubblici presso la ex pista di pattinaggio. Forze dell’ordine e gruppi di volontari daranno il loro supporto affinché la festa si svolga in maniera sicura e serena per tutti. A partire dalle ore 12, infine, piazza Umberto verrà chiusa al traffico dei mezzi.

Dino Magistrelli