Viaggio alla scoperta dell’opera di Olinto Dini

La storia di Olinto Dini, raccontata in un libro. Edito per volontà del Comune di Castelnuovo, sarà presentato domani alle 17 nella Sala Suffredini il volume che raccoglie l’opera omnia del poeta castelnovese. L’edizione (800 pagine, Pacini Fazzi editore) nasce per celebrare la figura e l’opera di Dini (nato nel 1873 e morto il 16 marzo 1951) attraverso la quale l’Associazione culturale Eidos ha promosso proprio nell’estate del 2023 insieme al Comune di Castelnuovo e in collaborazione con Pro Loco e Unione dei Comuni, le relazioni fra l’opera di Dini e quella dei pittori Paltrinieri e Santini. Una presentazione ricca di interventi prestigiosi, arricchita dalle letture di alcuni testi, affidate a Michela Innocenti, a testimoniare la rilevanza che l’Amministrazione ha voluto riservare al poeta. Dopo il saluto e l’intervento del Sindaco Andrea Tagliasacchi sarà il Prof. Umberto Sereni insieme al Rettore dell’Università di Pisa, Prof. Riccardo Zucchi ad illustrare il volume e l’opera del poeta Olinto Dini coontestualizzandola nelle più ampie coordinate storico-culturali del periodo, mentre Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore) delineerà le scelte redazionali ed editoriali che hanno sovrinteso all’edizione di questa opera.

Interventi, coordinati da Niccolò Roni, assessore alla cultura di Castelnuovo attraverso i quali questo appuntamento intende presentare il volume e rendere omaggio al lascito culturale di Olinto Dini. " La riscoperta – afferma il Sindaco Tagliasacchi – costituisce un ulteriore passo per accrescere in tutti noi la consapevolezza del patrimonio culturale e umano della nostra comunità".