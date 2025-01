Via Sarzanese, tra proteste e lavori: “Serve un intervento per la sicurezza dei pedoni”

Lucca, 4 gennaio 2025 – “E’ necessario intervenire per la sicurezza dei pedoni su via Sarzanese. L’amministrazione comunale programmi un intervento per rendere più sicura per pedoni e ciclisti l’area dove si incrociano via Sarzanese, via Ducceschi e via Paoletti, nella frazione di Nave”.

Lo dice Gabriele Olivati, consigliere comunale di Lucca Futura, il quale poi spiega: “Per migliorare la viabilità nella zona, dove è presente una fermata dell’autobus e un ufficio postale, serve di liberare lo spazio a bordo strada dalle auto parcheggiate”.

“Questo – prosegue Olivati – consentirebbe di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti spesso costretti a esporsi al traffico veicolare. Nel piano operativo appena entrato in vigore è prevista la realizzazione di parcheggi per contribuire a risolvere questa problematica. Perciò – aggiunge – ho presentato una mozione in consiglio comunale, scritta a seguito di un sopralluogo Gabriele Martinelli e Roberto De Luca del PsI, che conoscendo a fondo il paese, da tempo segnalano le criticità della zona. Il completamento di via Sandro Pertini consentirà di togliere il traffico da e per l’impianto di Sistema Ambiente.

Olivati, poi, fa presente come “il progetto, ereditato dalla passata amministrazione di centrosinistra, è sicuramente un primo passo, ma occorre già pensare agli interventi successivi. Alcuni mesi fa – conclude – durante un dibattito in Consiglio Comunale, ho sollevato il problema. L’assessore Buchignani rispose che dovevamo aspettare l’entrata in vigore del Piano Operativo e delle relative previsioni. Dal dicembre 2024 però è efficace, quindi ci auguriamo che ci sia occasione di discuterne quanto prima”.