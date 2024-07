“Via Pisana più sicura. I cittadini da tempo attendono risposte“

“La Via Pisana, nella frazione di Montuolo, sconta ormai da molti anni un serio problema di sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni – premette il consigliere Pd, Vincenzo Alfarano – . Negli ultimi anni i sinistri sono purtroppo all’ordine del giorno ed, in particolare, la strada sconta un traffico in continuo aumento anche nell’ultimo tratto che da Via della Polveriera si immette su Via Pisana risulta molto pericoloso, con il segnale di stop spesso non rispettato, una velocità elevata degli automobilisti in entrambi i sensi di marcia e l’assenza di adeguata segnaletica oltre che di marciapiedi“.