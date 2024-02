Via di Sibolla ora è più sicura. Installati due nuovi spartitraffico

Cresce il livello di sicurezza stradale di via di Sibolla, grazie all’installazione di due nuovi spartitraffico, realizzati da un’azienda privata in accordo con l’amministrazione comunale. L’intervento di messa in sicurezza ha interessato il tratto di strada che collega via delle Cerbaie alla rotonda di via della Galeotta ed è già entrato in funzione, malgrado i lavori siano ancora in corso. "A realizzare le due strutture spartitraffico – fa sapere il Comune in una nota - è stata la Cese Spa, di proprietà della famiglia Checchi, che gestisce gli immobili concessi alla Nuova Pasquini & Bini, che produce vasi in plastica rigenerata, per le piante e l’arredo degli spazi verdi. La società ha infatti acquistato da tempo quell’area all’uscita dell’autostrada, per portare a compimento un grosso investimento di riqualificazione e ampliamento per la propria azienda. Nell’intervento rientrava anche la messa in sicurezza degli accessi dell’immobile: da qui è quindi partita la possibilità, da parte dell’amministrazione comunale, di occuparsi anche di quel tratto di strada, per migliorarne la sicurezza e la viabilità".

La proprietà è quindi intervenuta, in totale accordo con il Comune di Altopascio: uno lungo il tratto rettilineo e l’altro più in prossimità della curva, nei pressi della rotatoria tra via dei Ferranti e via del Palazzaccio. "Entrambi gli interventi – sottolineano dal Comune - , ma in particolare quest’ultimo, si trovano a sistemare un tratto pericoloso, consentendo con un impedimento, che gli automobilisti taglino, nonostante sia vietato, in via del Palazzaccio, cosa che talvolta ha causato alcuni incidenti stradali". Lo spartitraffico di fatti consiste in una striscia di asfalto rialzata, circondata da uno scalino, corredato da cartellonistica, che impedisce di fatto ai mezzi l’attraversamento delle carreggiate.

"Il cantiere è in corso e sarà completato con l’illuminazione e la segnaletica. L’amministrazione comunale – conclude la nota del Comune - ringrazia quindi la proprietà e la Nuova Pasquini & Bini per la sensibilità dimostrata, con la realizzazione dei due spartitraffico che vanno a beneficio della comunità".