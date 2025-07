Via delle Suore. Si attiva il Consorzio

Un sopralluogo congiunto Consorzio e Comune di Capannori per verificare un eventuale collegamento con la canaletta più a valle, senza il quale aumenta ovviamente il rischio di allagamenti. Poi sarà verificata la possibilità di un intervento di ricalibratura della canaletta senza aumentare il rischio a valle, così da ripristinarne le funzioni di scolo in caso di precipitazioni. Il Consorzio di Bonifica si è subito attivato per capire la situazione della canaletta che si trova in via delle Suore a Marlia, dove alcuni cittadini hanno evidenziato alcune criticità, compresi alcuni allagamenti delle abitazioni.

Dopo le segnalazioni i tecnici responsabili del settore irriguo hanno effettuato un sopralluogo sul posto, assieme ad alcuni residenti della zona sul presunto cattivo stato di manutenzione e scarso funzionamento della canaletta che scorre lungo la strada. Sotto il profilo tecnico e storico, si tratta di una derivazione di un’altra canaletta, Nuova Orsolani, la quale a sua volta trae origine dal canale Orsolini, e scorre verso la zona posta a valle che un tempo, con tutta probabilità, era irrigata, ossia verso l’area che oggi evidenzia la formazione di allagamenti. In passato, tuttavia, non risultano agli atti del Consorzio segnalazioni su precedenti allagamenti della zona. Il funzionamento della canaletta di derivazione era semplice: prendeva acqua a presa diretta, senza cateratta, dalla canaletta Nuova Orsolani per irrigare i terreni posti a sud e, con tutta probabilità, era collegata a un’altra canaletta a valle, non di competenza del Consorzio.