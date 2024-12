Via Beccheria, una luce speciale. I negozi pagano le decorazioni

Via Beccheria brilla di una luce particolare, frutto dell’impegno diretto dai propri commercianti. In un gesto di grande unità e collaborazione, le attività della storica strada hanno deciso di abbellire la via con decorazioni natalizie finanziate interamente da loro, al di là delle iniziative promosse dal Comune per il Lucca Magico Natale.

"Abbiamo voluto fare qualcosa di nostro, per rendere la via ancora più accogliente e speciale - spiegano i membri del Comitato per Via Beccheria - Le luci affisse lungo la strada tra una vetrina e l’altra sono state tutte pagate da noi, come segno di gratitudine verso i clienti che ogni giorno scelgono di sostenere le nostre attività".

Via Beccheria, una delle arterie più antiche e caratteristiche del commercio lucchese, già dallo scorso Natale ha scelto di non limitarsi alle decorazioni comunali, ma di arricchire ulteriormente l’atmosfera con un tocco unico e personale. Un progetto nato dalla volontà di unire le forze e di restituire qualcosa di bello alla comunità che anima questa strada. Il numero di partecipanti all’iniziativa è aumentato rispetto all’anno scorso, segno di una crescente coesione tra le attività della via. Ogni negozio ha contribuito con l’obiettivo condiviso di rendere via Beccheria un luogo in cui passeggiare diventi un’esperienza unica, avvolta da luci e decori.

"Non ci siamo accontentati di quello che già c’è – continuano – volevamo restituire ai clienti quello che ci danno tutto l’anno con la bellezza della nostra via. oltre a dimostrare il rapporto di vicinato vogliamo sottolineare l’importanza e l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro".

Re. Graz.