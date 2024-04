Via al progetto RiVela per formare al lavoro le persone svantaggiate Il progetto RiVela mira a migliorare l'occupabilità di persone svantaggiate con tirocini di inclusione sociale. 132 partecipanti ammessi, con focus su under 35 e 36-50 anni. Incontro di monitoraggio stasera a S. Vito per coinvolgere il mondo profit e non profit.