Via ai ’venti‘ di Lubec. Al Real Collegio focus e dibattiti sulla cultura e il ruolo dell’Europa

Un inizio col botto e carico di emozioni a Real Collegio per la ventesima edizione di Lubec – Lucca beni culturali, la due giorni dedicata all’innovazione e allo sviluppo della cultura organizzata da Promo Pa Fondazione.

Questa importante edizione, dal titolo “Venti di cultura“, gira intorno a temi come quello dell’intelligenza artificiale, la sostenibilità economica e sociale, la transizione green, la digitalizzazione del patrimonio, l’overtourism e molto altro con relatori di altissimo livello.

Ad inaugurare la manifestazione l’Orchestra dell’Istituto comprensivo “Milani” di Caivano composta da oltre trenta ragazzi che, introdotti dalla presidente del Conservatorio Boccherini di Lucca Maria Talarico, hanno suonato – come da tradizione - l’Inno di Mameli e l’Inno alla gioia.

La partecipazione della scuola di Caivano, come ha sottolineato anche Gaetano Scognamiglio, presidente Promo Pa Fondazione, rappresenta un’importante testimonianza degli effetti della cultura sulla coesione e rigenerazione sociale.

"Caivano è una realtà importante dal punto di vistadella formazione,questi ragazzi sono l’emblema di una bella realtà del territorio - ha commentato Maria Talarico - Anche noi teniamo moltissimo alla formazione che parte dal basso: nella nostra realtà sono tantissime le associazioni e le scuole che portano avanti queste iniziative. Le orchestre che nascono nei territori sono preziose non solo per la comunità ma anche per i ragazzi perchè danno una forte spinta per crescere. La luce che hanno negli occhi i ragazzi che suonano, spinti dalla passione, è qualcosa di unico".

Dopo i saluti e gli auguri delle istituzioni locali, un messaggio è arrivato anche dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo: "Lubec - ha detto - è un appuntamento di grande rilevanza nel panorama culturale italiano. Congratulazioni per l’importante traguardo che segna la vostra esperienza sempre più necessaria per risponder alle tante sfide di oggi. Ringrazio anche i ragazzi di Caivano: abbiamo bisogno dei sogni dei giovani per andare avanti. Il contributo delle nuove generazioni è una grande risorsa per la nostra comunità. Un esempio che ci deve spingere a lavorare di più per garantire un futuro migliore nel quale possiate esprimervi".

Elena Pianea, direttrice beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione Toscana, ha portato invece i saluti del presidente Eugenio Giani, ricordando tutti gli importanti passi che Lubec ha intrapreso in questi ultimi venti anni di attività.

Giulia Prete