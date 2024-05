Verso le amministrative. Bassini presenta la squadra. Assente il sindaco uscente

Un mix di esperienza e di passione, tutto il territorio rappresentato in maniera equilibrata, solo tre donne in lista dove spicca il consigliere regionale Vittorio Fantozzi ma dove si evidenzia anche l’assenza di Federico Carrara, l’attuale sindaco. E’ la squadra "Per Montecarlo, Solidarietà, ambiente, tradizione", che correrà con il candidato sindaco Marzia Bassini per le amministrative di giugno che rinnoveranno il consiglio comunale a Montecarlo. La candidatura del consigliere regionale Fantozzi, FDI, è forte. La curiosità è che se Bassini vincerà eguaglierebbe, (ma con la legge cambiata che fa eleggere il primo cittadino dalla gente), la sorella Nicoletta, sindaco di Montecarlo dal 1990 al 1992.

L’assenza di Carrara si nota, ma l’attuale primo cittadino, che ha rinunciato dopo un solo mandato, ha motivato la scelta. Esigenze personali, di lavoro e familiari. Ecco, dunque, i componenti della lista: Marco Carrmignani, 63 anni artigiano; Giulia Centoni, 34 anni agente immobiliare; Veronica Della Nina, 49 anni insegnante; Fulvio Donatini, 61 anni dipendente ed ex consigliere; Vittorio Fantozzi, 46 anni imprenditore agricolo; Luca Galligani, 53 anni geometra, ex vice sindaco ed assessore; Ugo Lunardi, 61 anni medico di famiglia, ex componente della maggioranza nella legisltatura appena terminata; Jury Nesti, 49 anni artigiano, ex consigliere; Simona Pieretti, 54 anni impiegata, ex assessore; Tommaso Satini, 18 anni studente; Andrea Tocchini, 57 anni imprenditore ed assessore al bilancio; Andrea Turingia, 42 anni impiegato.

Massimo Stefanini