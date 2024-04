VerdeMura, successo da Oscar. Anche Dustin Hoffman alla fiera

Lucca, 8 aprile 2024 – Dopo vero e proprio super sunday da oltre 10.300 visitatori, chiude 15esima edizione di VerdeMura, la migliore di sempre. La mostra mercato di giardinaggio e del vivere all’aria aperta ha portato a Lucca un pubblico senza precedenti, una tre giorni da Oscar a quota 21 mila presenze, un pubblico da tutta Italia e anche dall’estero. Questa edizione sarà ricordata anche per aver accolto fra i visitatori i due attori hollywoodiani Helen Hunt e Dustin Hoffman. Soddisfazione degli espositori del verde, molti dei quali hanno già prenotato la propria partecipazione alla prossima edizione. Sono stati tre giorni di botanica, prodotti per la vita all’aria aperta che hanno trasformato ancora una volta le Mura lucchesi in un polo irrinunciabile di conoscenza e di piacere green a tutto tondo. Per molti è stata l’occasione per scoprire piante vecchie e nuove, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti, professionisti e appassionati.

Successo del biglietto “formato famiglia”, con una grande partecipazione agli eventi del programma Young Gardening - Coltiviamo le nuove generazioni, oltre 1000 bambine e bambini sono stati protagonisti di una ventina di appuntamenti, tutti andati esauriti. A questo si è aggiunto l’entusiasmo di 254 studenti accompagnati da 34 docenti degli istituti compresi del territorio, che hanno visitato VerdeMura aderendo al progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca.

Fra i servizi a disposizione del pubblico quest’anno, oltre ai classici carrellini per portare comodamente gli acquisti, si è aggiunto “Pianta Stop” l’autostop delle piante già sperimentato con successo a Murabilia 2023, che ha messo a disposizione un mezzo elettrico a cura di Eco-City Trasport. Sold out anche le visite guidate all’Orto Botanico, realizzate dalle guide naturalistiche in collaborazione con l’associazione Adipa che hanno visto oltre 150 partecipanti.

Il prossimo appuntamento col verde e il vivere all’aria aperta sarà con Murabilia i prossimi 6-7-8 settembre. La Lucca Crea Spring ritorna nel 2025 con Lucca Collezionando (22-23 marzo) e VerdeMura (4-5-6 aprile).