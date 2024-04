VerdeMura boom. Anche Helen Hunt visita la mostra di piante e fiori

Tra profumi inebrianti e colori sgargianti, anche questa edizione di VerdeMura è un grande successo. Oggi l’atto finale, dopo un fine settimana ricco di visitatori alla mostra mercato di giardinaggio VerdeMura che ha accolto nel primo week end di primavera migliata di visitatori da tutta Italia.

Fra questi anche il premio Oscar Helen Hunt. L’attrice e regista statunitense impegnata in questi giorni nelle riprese del nuovo film del regista Peter Greenaway che sta girando a Lucca, insieme l’altro premio Oscar, Dustin Hoffman, ieri, durante una pausa delle riprese, saputo che si stava svolgendo in città, VerdeMura, una delle più importanti mostre mercato italiane, dedicate al giardinaggio e la più importante in Toscana (insieme a Murabilia che si tiene in settembre) ha voluto visitare la fiera in forma privata.

L’attrice si è detta molto colpita della grande varietà di piante e fiori presenti e della loro bellezza e singolarità, così come del contesto in cui la manifestazione è ambientata, il parco storico delle Mura urbane, che la rendono uno scenario unico nel suo genere.

Con la presenza di 170 espositori nazionali e internazionali, VerdeMura ha offerto una selezione eccezionale di piante rare e introvabili, provenienti dai migliori vivaisti italiani ed esteri. Dai tulipani alle camelie, dalle rose alle piante tropicali, l‘evento ha soddisfatto ogni desiderio dei visitatori più esigenti. In questa edizione, il tulipano ha dominato la scena, celebrato attraverso una magnifica esposizione che ha ripercorso la sua storia affascinante e il suo impatto nei giardini di tutto il mondo.

Dagli antichi bulbosi ai più moderni ibridi, VerdeMura ha offerto ai visitatori una panoramica completa su questo fiore iconico. Accanto al tulipano, le camelie hanno catturato l‘attenzione del pubblico con una straordinaria esposizione di fiori recisi, dimostrando la loro infinita varietà di forme e colori. VerdeMura non è solo un‘occasione per ammirare piante straordinarie, ma anche per incontrare e confrontarsi con esperti del settore. Henry Oakeley, autorevole collezionista di orchidee, e il Maestro Giardiniere Carlo Pagani hanno arricchito l‘evento con le loro conoscenze e il loro entusiasmo. VerdeMura si è confermato anche quest‘anno un evento adatto a tutte le età, con un programma Young Gardening dedicato ai più piccoli e numerose attività creative e educative. VerdeMura 2024 si conferma ancora una volta un grande successo, consolidando la sua posizione come una delle principali fiere di giardinaggio in Italia e una tappa imperdibile per tutti gli amanti del verde.

Rebecca Graziano