Piccoli cronisti crescono. Festa in San Francesco

LUCCATrenta pagine: prima pensate, poi scritte, infine pubblicate sul nostro quotidiano. Foto, disegni colorati e soprattutto tanto impegno, spesso "rubato" al tempo libero. Ma se il Campionato di Giornalismo ha festeggiato quest’anno la sua ventitreesima edizione, il motivo è chiaro: è un progetto che piace. Piace alle scuole, piace agli insegnanti, ma soprattutto piace ai ragazzi. Ragazzi che, con entusiasmo, si mettono nei panni di cronisti per raccontare storie e affrontare temi di grande attualità.Quella di quest’anno è stata un’edizione da record: ben venti classi coinvolte, segno tangibile di un progetto che continua a crescere e ad appassionare. Bravi, curiosi e appassionati, anche di fronte a questioni complesse: discriminazioni, guerre, intelligenza artificiale, emergenze ambientali, pericoli dei social network. Nulla ha spaventato questo piccolo grande esercito di giovani reporter, che - armati solo di penna - ha saputo raccontare con spontaneità le paure e le incertezze di un mondo spesso difficile da comprendere. Ma non solo. Hanno saputo anche trasmettere la bellezza dell’apprendimento all’aria aperta, la gioia di una gita scolastica, l’entusiasmo di un progetto sportivo, la meraviglia per i luoghi, i fiori e gli animali del nostro territorio – dall’Alta Garfagnana fino alle pendici del Monte Serra.Stamani, alle 10.30 nella chiesa di San Francesco, si celebra l’atto conclusivo di questa straordinaria edizione. Un evento organizzato dal nostro quotidiano e reso possibile grazie al sostegno delle istituzioni e dei partner che credono nei giovani e nel valore dell’educazione. Accanto ai premi offerti da La Nazione, ci saranno quelli messi a disposizione da Regione Toscana, Conad, ANBI Toscana, AT, Idrotherm, Sistema Ambiente, Cispel Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Antica Zecca, Comune di Capannori, Autorità Idrica Toscana, Banco di Lucca e del Tirreno, Gesam Gas & Luce, Eurovast, Mc Donald’s. Ma, come sempre, i veri protagonisti saranno loro: gli studenti. Giovani che continuano a stupire e che, anno dopo anno, alzano il livello di qualità e originalità delle loro pagine. È questa la vera forza del Campionato di Giornalismo. Succede così da 23 anni. E siamo certi che continuerà ancora per molto.Giulia Prete