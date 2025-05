Lucca Historiae Fest. Viaggio attraverso i secoli

Presentati ieri a Villa Guinigi il manifesto ufficiale e le principali novità dell’edizione 2025 di Lucca Historiae Fest, il festival che racconta la storia della città e che si svolgerà da martedì 17 a domenica 22 giugno. La manifestazione, giunta al terzo anno, è realizzata dal Comune, con l’assessore alla cultura Mia Pisano, il consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga e Angelo Nencetti, responsabile dello Sportello Eventi che ne cura l’organizzazione. Presente all’incontro anche l’assessore al turismo Remo Santini, che ne ha sottolineato il valore.

“Quest’anno – sottolinea Del Barga – abbiamo voluto ampliare l’offerta culturale delle iniziative, la durata del festival e il numero dei partner coinvolti. Vista la concomitanza con il 700° anniversario della Battaglia di Altopascio, il tema principale di questa terza edizione sarà la figura di Castruccio Castracani che oltre a trovare una posizione di rilievo nel manifesto sarà al centro di conferenze e di un’importante gara che vedrà coinvolte compagnie di balestrieri provenienti da tutta Italia”.

Il manifesto firmato da Fabio Porfidia è il frutto della preziosa collaborazione con Lucca Crea, rappresentata questa mattina dall’amministratore unico Nicola Lucchesi e da Silvia Ceccarelli, responsabile programmazione Games, Videogames, Fantasy e Junior. Tra le più rilevanti novità dell’edizione 2025 ci saranno anche visite tematiche aperte alla cittadinanza che vedranno coinvolte le principali realtà museali lucchesi. Tra queste anche il museo nazionale di Villa Guinigi rappresentati oggi dal dirigente ad interim per i Musei Nazionali di Lucca Massimo Dadà e dalla direttrice Luisa Berretti. “Come Musei Nazionali di Lucca - affermano Dadà e Berretti – parteciperemo con piacere alla nuova edizione del Lucca Historiae Fest e alle celebrazioni in corso, quest’anno dedicate alla Battaglia di Altopascio e a Castruccio Castracani. Collaboreremo con il Comune di Lucca nell’organizzazione di conferenze di studiosi d’arte e di storia locale per ricostruire un quadro storico e artistico della Lucca al tempo del condottiero. Qui nella villa che fu di un altro grande signore di Lucca, ovvero di Paolo Guinigi, erede del potere dell’Antelminelli”.

Le visite ai musei e le conferenze si svolgeranno da martedì 17 a venerdì 20 giugno, mentre durante il fine settimana sarà confermato il format delle passate edizioni, con le rievocazioni storiche sulle Mura, gli spettacoli e le mostre. Grande novità, il primo Lucca Historiae Fest Photo Contest, il concorso fotografico organizzato da WeLovePh BFI. “Siamo un’associazione fotografica - sottolinea il segretario Paolo Bini - che da 13 anni lavora sul territorio e ci siamo uniti con entusiasmo al Lucca Historiae Fest per creare il primo concorso fotografico dedicato a questo festival. La partecipazione sarà gratuita e aperta a fotografi professionisti e non. Per gli autori più meritevoli saranno previsti premi e una grande mostra fotografica che sarà allestita in occasione dell’edizione 2026”.