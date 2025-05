Antonio Fanucchi di “50&Più“ entra nel consiglio nazionale

Nuovo grande traguardo per il presidente di 50&Più (Confcommercio). Antonio Fanucchi è infatti stato nominato membro del Consiglio Nazionale di Confcommercio Imprese per L’Italia, la nomina in rappresentanza del Sistema 50&Più Nazionale, soggetto questo, che rappresenta la realtà più numerosa all’interno della Confederazione.

“Grazie Presidente, il tuo nuovo ruolo, è per noi di 50&Più Lucca, un riconoscimento per quanto siamo entusiasti ed operosi nel nostro gruppo provinciale – così l’associazione –, e come tu stesso hai detto, “per fare un presidente ci vuole una grande squadra”. Sentirci così rappresentati ci lusinga e ci rende consci del lavoro che insieme svolgiamo, i programmi, gli eventi, i corsi, le conferenze, i convegni, gli spettacoli, le attività Culturali, Sportive e del Turismo, ci vedono in prima line a livello nazionale e riconosciuti su tutta la provincia, con noi nessuno resta indietro, nessuno si deve sentire solo“.

Solo una settimana fa, Antonio Fanucchi, in qualità di vice presidente Nazionale 50& Più, ha ricevuto anche l’incarico dal Presidente Carlo Maria Sangalli (dopo la nomina in Consiglio Confederale), di responsabile Nazionale della tutela e sviluppo del Patrimonio Culturale. “Ciò ci rende entusiasti per tutto quanto abbiamo fatto negli ultimi 13 anni, vedi l’escalation delle attività Culturali a 360°, in particolar modo i nostri grandi successi nel triennio 2022/2024 per i festeggiamenti del centenario del grande Maestro Giacomo Puccini, 36 eventi. Ricordiamo a tutti l’Opera – continua l’associazione –che abbiamo messo in scena il 3 ottobre scorso al Teatro del Giglio “Da Giacomo a Giacomo”, dopo 100 anni a Lucca si è scritta un’opera e lo ha fatto 50& Più Lucca, con il contributo di tutti i nostri soci in scena e dietro le quinte. Siamo coscienti, che il nostro presidente sarà più impegnato a Roma, ma ci ha dato la possibilità di renderci capaci di lavorare bene in ogni caso, e per questo lo ringraziamo“.