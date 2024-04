Le Mura sono ancora più verdi. Mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta

Dal limone caviale il cui frutto è pieno di granuli, ai tulipani superstar, passando attraverso centinaia di varietà di camelia, di rose antiche profumate, ma anche piante tropicali che rendono le nostre case simili alla foresta e quelle in grado di colorare qualsiasi balcone o giardino. La quindicesima edizione di VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta parte nel segno del tulipano e prosegue anche oggi e domani sulle mura urbane dal Baluardo San Regolo al baluardo La Libertà. Una delle edizioni più ricche di sempre, nel contesto unico del parco delle Mura urbane (tra il baluardo San Regolo e La Libertà).

Quest’anno sono ben 170 gli espositori nazionali e stranieri (dalla Svizzera, dalla Germania e dalla Slovenia) con vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia, in un’edizione grandiosa dedicata al fiore simbolo: il tulipano.

Al taglio del nastro fra le tante autorità presenti: l’assessore alla cultura Mia Pisano, insieme agli assessori alle attività produttive Paola Granucci, all’ambiente Cristina Consani e all’istruzione Simona Testaferrata che hanno illustrato i progetti collegati alla scuola e all’educazione ambientale, l’onorevole Elisa Montemagni, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il questore Edgardo Giobbi, il vice prefetto vicario Giuseppina Cassone, la dirigente dell’ufficio scolastico di Lucca Ilaria Baroni, insieme al presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e al direttore generale Emanuele Vietina.

"Una manifestazione che cresce – ha sottolineato Pisano – non solo sotto il profilo degli espositori e del pubblico, ma soprattutto nell’aspetto dell’offerta culturale: ogni anno ci offre qualche spunto in più di riflessione, oltre ad attirare in città un turismo di qualità, particolarmente interessato alla botanica".

A ricordare le importanti collaborazioni sul territorio il presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi: "In particolare quest’anno, oltre a quelle già realizzate in passato si è aggiunta quella prestigiosa con la Società internazionale della Camelia, a dimostrazione come la fiera sia capace di attrarre l’attenzione di partner di grande livello".

Nel primo giorno, grande successo dell’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Lucca, che ha accolto quasi 250 alunni di 4 istituti compresi con ben 15 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lucca, con un programma loro dedicato. In particolare molto apprezzati i laboratori a tema sono stati realizzati da: Rider Comics con letture animate da Marianna Perilli; grande successo anche per i laboratori creativi condotti con l’associazione Artebambini curati da Irene Ferrarese.