VerdeMura, atto terzo Ultimo giorno oggi con la mostra-mercato dedicata al giardinaggio

Camelie rare, arbusti ornamentali dai colori vivaci, rigogliose buganvillee, ma anche originali arredi da giardino che rendono gli spazi verdi allegri e vivaci. Ultimo giorno oggi per la quattordicesima edizione della mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, "VerdeMura", che ha portato oltre 170 espositori italiani, ma anche dall’estero, sulle Mura di Lucca, tra il baluardo San Regolo e La Libertà.

Il sole di ieri ha richiamato sulle cortine delle Mura e sui baluardi migliaia di persone che, desiderose di portare un angolo di primavera nel proprio giardino o terrazzo, non hanno voluto perdere l’occasione per visitare la mostra-mercato. La manifestazione offre anche l’opportunità di scoprire tanti segreti per coltivare e rendere più rigogliose le vostre piante, grazie ai suggerimenti di tanti esperti, professionisti e appassionati, in ogni settore del verde.

Fra questi segnaliamo oggi alla sala incontri sul baluardo San Regolo, quello dedicato alle succulente e fioriere con il seguitissimo youtuber del verde Francesco Diliddo (oggi ore 16) che spiegherà come far fiorire i balconi; le camelie storiche con Daniele Bosi, Andrea Antongiovanni e Guido Cattolica (11.30); foraging ossia utilizzo di fiori e bacche selvatiche edibili con Emanuela Vanda (10.30).

Biologa, Emanuela Vanda per 17 anni si è presa cura del Giardino Botanico Alpino Esperia a Sestola, si occupa di educazione ambientale e della sua piccola azienda agricola di montagna. Da non perdere (alle 17) Marco Pardini narratore di storia delle piante.

Fra le curiosità il magnifico tappeto floreale in segatura realizzato dall’associazione Tappeti di segatura di Camaiore, nel sotterraneo dell’Orto botanico.