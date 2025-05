Pizzeria Pellegrini ancora senza tavoli. Il Pd: “Tradizione difesa solo a parole“

Fa discutere il caso della storica pizzeria Pellegrini rimasta per un “nodo burocratico“ senza tavoli all’estero dove invece apparecchia regolarmente la vicina paninoteca “Bono da morì“. “Per l’amministrazione la colpa è del regolamento, ma la politica non dovrebbe risolvere le situazioni assurde e trovare una mediazione – si chiede il Pd Lucca –? Amministrare significa anche questo: trovare soluzioni per tutelare il tessuto commerciale della nostra città, partendo proprio dalle realtà che hanno fatto la storia di Lucca. Il commercio locale non può essere apprezzato solo quando sborsa i soldi per il suolo pubblico e poi dimenticato quando si tratta di portare avanti iniziative tangibili per la sua valorizzazione”.

“Il cortocircuito è evidente - continua la segreteria comunale del Pd -. Da una parte abbiamo assessori e consiglieri di maggioranza che si sono autoproclamati difensori della storia e della tradizione lucchese. Dall’altra, a chi questa storia e tradizione la difende ogni giorno con la propria attività commerciale - quindi con tutta una vita investita in quelle quattro mura - questa stessa amministrazione preferisce fingersi sorda, alzare le spalle e dire ‘Così è, se vi pare’. Stiamo parlando della pizzeria Pellegrini e di tante altre situazioni che fungono da elemento di lavoro e valorizzazione della città stessa - che si sono visti privati di essenziali spazi esterni“.