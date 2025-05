La ’Casa della salute’. Potenziati i servizi grazie agli investimenti del pnrr

Sopralluogo alla Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio, per approfondire la conoscenza dei servizi già attivi e quelli in fase di potenziamento grazie agli investimenti previsti dai fondi del PNRR. L’iniziativa promossa da Gigliola Biagini (Pd) presidente della commissione consiliare socio-sanitaria ha visto la partecipazione dell’assessora alle politiche sociali Silvia Sarti e della dottoressa Silvia Begliuomini, referente di AFT (aggregazione funzionale territoriale) e della Medicina di Gruppo di San Leonardo, oltre ai consiglieri Erika Del Bianco, Michele Del Debbio, Marianna Modestino, Michela Pisani e Domenico Caruso. I lavori in corso alla struttura ne prevedono l’ampliamento con nuovi ambulatori e uffici. Durante la visita, la dottoressa Begliuomini ha illustrato nel dettaglio i servizi attivi e i percorsi di presa in carico già in funzione, sottolineando l’approccio integrato e multidisciplinare della struttura ribadendo l‘importanza della collaborazione e delle sinergie delle varie figure professionali coinvolte nel percorso di cura. "Credo sia fondamentale che la Commissione mantenga alta l’attenzione su quelle realtà che già oggi rappresentano un modello per il futuro dell’assistenza territoriale – afferma la presidente Gigliola Biagini -. "La visita alla Casa della Salute ha confermato il valore di questa struttura, che è di fatto già una Casa di Comunità a tutti gli effetti, e che merita di essere sostenuta e valorizzata, così come l’amministrazione sta facendo confermando il suo impegno nel promuovere un modello di sanità pubblica accessibile e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini". La Casa della Salute ospita i servizi di base con medici di medicina generale, infermieri di famiglia e comunità (ambulatorio di prossimità), sportello CUP e servizi sociali; ma anche specialistici con neurologia, fisiatria, ortopedia, reumatologia, endocrinologia, centro di riabilitazione e fisioterapia; oltre alla diagnostica (prelievi ematici, visita ecoassistita), attività di prevenzione (screening, programmi di prevenzione e campagne vaccinali). A breve sarà avviato in fase sperimentale un ambulatorio di "psicologia di base".

La Casa della Salute guarda in direzione della futura Casa di Comunità, grazie a un’ampia offerta di servizi sanitari e sociali già operativi. La condizione necessaria per ufficializzazione il passaggio è l’attivazione del servizio medico H12. Attualmente, il sabato è garantita la presenza degli infermieri di famiglia, mentre l’assistenza medica sarà inserita nei prossimi step di implementazione.

B.D.C.