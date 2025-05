Bonus bollette dell’acqua. Il Comune apre il bando per le famiglie in difficoltà

Ad Altopascio le famiglie che si trovano in difficoltà economica possono fare domanda per ottenere il rimborso di una parte di quanto speso per le bollette dell’acqua. Il Comune infatti ha aperto il bando per la richiesta dei rimborsi per il servizio idrico integrato, destinati ai nuclei familiari in particolare situazione di difficoltà economica, sia residenti presso un condominio che in abitazioni singole. Le domande possono essere presentate fino a domenica 8 giugno 2025 e dovranno essere effettuate online, accedendo tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) al portale dedicato: sportellotelematico.comune.altopascio.lu.it/action:r_toscan:bonus.acqua.idrico.

Nel caso di utenze condominiali, prima della compilazione della domanda è necessario scaricare, compilare e firmare il modulo "Attestazione dell’Amministratore", disponibile sulla stessa piattaforma. Il modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento d’identità dell’amministratore e allegato alla domanda online. Tra i requisiti, possono richiedere il rimborso i nuclei familiari residenti nel Comune di Altopascio in possesso di un’attestazione ISEE ordinaria in corso di validità, con valore non superiore a 9.530 euro.

Il limite è elevato a 20 mila euro nel caso in cui il nucleo familiare abbia quattro o più figli fiscalmente a carico. Per maggiori informazioni e per tutti i requisiti: www.comune.altopascio.lu.it/it/news/bonus-idrico-integrativo-anno-2025, ed è possibile fare domanda fino all’8 giugno. Per ricevere informazioni è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Altopascio al tel. 0583/ 240311.

B.D.C.