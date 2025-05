"Soccorrere e imparare". Un’opportunità per i giovani . Via a buone pratiche sulla sicurezza

Le generazioni a confronto, con gli adulti che insegnano ai ragazzi tecniche che spesso risultano determinanti per salvare vite umane. E’ quello che accade alla Misericordia di Marlia che organizza per l’intera giornata di domenica prossima in piazza del Mercato, la terza edizione dell’evento denominato: "Soccorrere e Imparare", una opportunità unica per bambini e ragazzi. L’iniziativa si concluderà con il posizionamento di un defibrillatore DAE alla chiesa. Un punto che era sprovvisto di questo apparecchio salva vita. L’appuntamento vedrà i giovanissimi suddivisi per fasce d’età ed avranno la possibilità, con percorsi didattici, di scoprire il mondo del soccorso sanitario in acqua e della Protezione Civile.

Un’intera giornata di attività pratiche, giochi educativi e per certi versi divertenti che avranno come obiettivo quello di interessare bambini e adolescenti, facendoli partecipare concretamente. Previsti pure incontri con esperti del settore e simulazioni di interventi. Un servizio gratuito e aperto a tutti. Gli organizzatori invitano a non perdere questa occasione di far conoscere ai bambini e ragazzi l’importanza della sicurezza. "Soprattutto – affermano dall’Arciconfraternita - per veicolare i valori della solidarietà, del sostegno al prossimo sotto il profilo sanitario ma non solo. Una notevole valenza educativa che deve cristallizzarsi nelle giovani menti. Ma attenzione, l’occasione è propizia anche per gli adulti i quali avranno l’opportunità di imparare le manovre di primo soccorso pediatrico. Un settore che interessa i giovani padri e le giovani mamme". Quindi una giornata per famiglie. Il progranna è già definito. Apertura della manifestazione ore 9:30 circa, con la partenza dei percorsi, la mattina ore: 9:30-10:30 e 11:30. Nel pomeriggio invece gli orari sono: 14:30- 15:30-16:30. Inoltre, intorno alle 17.30, partirà corteo che raggiungerà piazza della chiesa, nella frazione più popolosa del Comune di Capannori dove, alla presenza del sindaco Giordano Del Chiaro, verrà installato un defibrillatore (DAE), donato dalla famiglia Cardella in memoria della figlia Giulia. La speranza è che ci sia il meteo favorevole.

Massimo Stefanini