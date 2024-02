Verba Manent, quando la parola è arte. Successo per il convegno con Mottola

Venerdì scorso l’hotel Palazzo Dipinto ha ospitato un evento speciale: un corso di introduzione al public speaking dal titolo sottilmente provocatorio “Verba Manent”. Organizzato dal Lions Club Lucca Le Mura, in collaborazione con l’agenzia formativa Formetica srl, il corso si è protratto per l’intera giornata e ha visto la partecipazione di numerosi studenti, professionisti ed imprenditori che hanno avuto modo di affinare le loro abilità per parlare in pubblico. Docente del corso è stata Patrizia Mottola, nota attrice e doppiatrice da sempre attiva nel campo della didattica della comunicazione, anche autrice anche di un fortunato libro dedicato al tema. Dopo i saluti del presidente del Club, Pietro Fazzi, la giornata è iniziata con una parte teorica seguita poi da una pratica nella quale i partecipanti si sono esercitati a improvvisare davanti a una platea. Unanime la soddisfazione degli iscritti. “Il nostro club - spiega Fazzi - è fiero di offrire questa occasione di crescita culturale e professionale. Il nostro intento è quello di lasciare un segno nella società e questa è un’azione concreta”. “Sono molto contenta - ha detto Mottola - di esser venuta a Lucca per questo corso. E’ interessante collaborare con molte persone con background e professionalità diverse”.