Variazione di bilancio. Avanzo da 850mila euro

Circa 850 mila euro di avanzo di amministrazione disponibile che, sommato ai cinque milioni e 200 mila vincolati, porta il totale a sei milioni. E’ quanto accade a Porcari, dove il consiglio comunale ha approvato l’ultima variazione di bilancio. Le risorse accantonate in parte sono state già utilizzate, come investimenti, in precedenza per diverse opere pubbliche: ad esempio per l’ampliamento della mensa al complesso scolastico Orsi-La Pira e anche per gli interventi in corso agli impianti sportivi dell’area ex Cavanis, al campo da tennis e intorno alle altre attrezzature sportive, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Una parte dell’avanzo è vincolato per tributi non pagati o adempimenti mancati che verosimilmente non si riuscirà più a recuperare. Tra queste, ad esempio, le sanzioni per violazioni al Codice della Strada ad automobilisti residenti all’estero. Il credito può anche non essere mai recuperato. Gli strumenti contabili devono prevederlo.

M.S.