Vandalizzata la sede di Difendere Lucca “Frutto del clima politico avvelenato“

Vandalizzata nella notte la sede di Difendere Lucca in via Pisana, con tanto di scritte “Fasci appesi” e firma con una stella rossa. “Difendere Lucca fa parte della maggioranza in Consiglio comunale, questa intimidazione colpisce direttamente le istituzioni cittadine e la vita democratica lucchese, ma non ci faremo intimidire – è il commento da parte della lista civica –. Si tratta di un gesto figlio del clima politico avvelenato, una minaccia grave rivolta alle migliaia di elettori che hanno votato Difendere Lucca. Mesi di attacchi strumentali alla maggioranza sul tema ‘fascismo-antifascismo’, la violenta campagna mediatica orchestrata sul caso Pertini, la continua e scientifica ricerca del caso politico a sfondo ideologico, hanno inquinato totalmente il dibattito politico. In questo clima è nato il gesto dei vigliacchi che di notte hanno imbrattato la nostra sede. Scritte identiche e firmate da formazioni di estrema sinistra erano già apparse nelle settimane scorse in città e sono state fatte ieri notte anche nel sottopasso vicino alla nostra sede. Si tratta di soggetti che fanno parte di una rete che promuove la criminalizzazione di chiunque sia di ‘destra’ a Lucca e che trovano sponde nella sinistra politica e mediatica, su alcuni giornali sia locali che nazionali“.