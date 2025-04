Vagli, vandalizzate le statue in marmo dedicate a Trump e Putin

Vagli di Sotto (Lucca), 30 aprile 2025 – Le statue di marmo raffiguranti Vladimir Putin e Donald Trump nel "Parco dell'onore e del disonore" a Vagli di Sotto, nel cuore della Garfagnana, sono state oggetto di un atto vandalico. Come riporta Il Tirreno, alla statua di Putin sono stati danneggiati il naso e la mano sinistra, mentre quella del tycoon ha subito la rottura di alcune dita della mano destra.

Gli atti vandalici sembrano essersi verificati nella notte tra il 24 e il 25 aprile; su queste devastazioni indagano i carabinieri. Nello stesso parco sono presenti altre sculture dedicate a personalità celebri, rimaste fortunatamente intatte. L'accaduto ha suscitato l'indignazione del sindaco Mario Puglia, principale promotore dell'iniziativa del parco con le statue, che ha espresso il proprio rammarico e la propria preoccupazione per un evento che impronta una macchia in una data simbolica come il 25 aprile.

"Il gesto – ha aggiunto – è ancor più grave in un periodo cruciale per la pace in Ucraina, che coinvolge appunto le figure di Putin e Trump”. Il sindaco ha annunciato che presto saranno aggiunte nuove statue, inclusi tributi a Silvio Berlusconi, don Milani, Gino Bartali e Domenico Vandelli.