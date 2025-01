"Valorizziamo l’editoria e le biblioteche"

"Gli emendamenti al Decreto cultura presentati dalla Lega a Roma tendono a valorizzare le attività che operano nel settore dell’editoria e le biblioteche. Sia Lucca che tanti altri comuni della nostra zona ne trarranno vantaggio". Così Massimiliano Baldini, responsabile cultura della Lega per la Toscana, che aggiunge: "L’obiettivo primario è valorizzare l’immenso e prestigioso patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento alle molteplici attività che lavorano nel settore dell’editoria, oltre alle biblioteche e tutto ciò che ruota intorno alla promozione della lettura, senza tralasciare, ovviamente, i cinema ed i piccoli teatri (insomma quello che è cultura a 360°); questo il senso degli emendamenti portati avanti dalla Lega inerenti al decreto cultura".

"Sono impegni concreti e funzionali ad un comparto decisivo per la nostra nazione - prosegue Baldini - a tal proposito, dunque, anche la città di Lucca, un vero ed universalmente apprezzato scrigno culturale, come pure i molti riferimenti culturali che la nostra provincia esprime attraverso tanti comuni che investono da sempre in questo settore, ne trarranno indubbi benefici. Colgo l’occasione - conclude - per sottolineare il costante impegno di Lucia Borgonzoni, al lavoro da tanti anni in seno al Governo che, costruttivamente, opera brillantemente per promuovere e rilanciare questo settore".

Giulia Prete