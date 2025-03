Valentina ed Elia al vertice del Consiglio dei ragazzi

Prende forma e sostanza il nuovo consiglio comunale dei ragazzi i cui rappresentanti sono stati accolti a Palazzo Santini. “Voglio complimentarmi con Valentina Nardini, eletta presidente del Consiglio comunale dei ragazzi nel corso della seduta del 14 marzo a Palazzo Santini – ha detto il primo cittadino Mario Pardini che ha sottolineato l’importanza del momento utile ad avvicinare i giovani alla politica e soprattutto alle istituzioni – . Valentina, che frequenta la secondaria di primo grado del comprensivo Giacomo Puccini Lucca, è entrata in carica insieme ad Elia Tongiani, del comprensivo Pia Pera, che assume la carica di vice presidente“. “Faccio ad entrambi e a tutti i consiglieri gli auguri di buon lavoro – ha evidenziato il sindaco – , il consiglio comunale dei ragazzi è infatti un organo importante non solo dal punto di vista dell’educazione civica, ma lo è anche per imparare a fare squadra sui progetti comuni“.

Anche a Capannori si è formato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi, in questo caso con la presidente eletta Bianca Tomei della scuola primaria di Pieve San Paolo. Il consiglio comunale dei ragazzi di Capannori è composto da 36 consiglieri, studenti delle scuole primarie (quarte e quinte) e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio, oltre la sindaca, Martina Zingaro della scuola secondaria di primo grado di Camigliano.