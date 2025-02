Va in scena la favola “Il re pescatore“

Oggi alle ore 16.30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus presenta lo spettacolo di teatro ragazzi “Il re pescatore“. In questa favola, firmata da Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, con umorismo e delicatezza ci si interroga sul tempo, custode come il mare dei nostri sogni e desideri più segreti. In scena la storia di un re che ha abbandonato tutto per dedicare il suo tempo a pescare un pesce favoloso, custode di un prezioso segreto. L’attesa del re sarà interrotta dall’arrivo uno strano signore che, per liberarsi dai suoi mille impegni quotidiani, vorrebbe tuffarsi nel mare proprio lì, accanto al pescatore. Il re e il bagnante decidono così di attendere insieme il momento giusto per realizzare il proprio piccolo, grande sogno, celato dal mare come un’antica promessa. Teatro d’attore. età consigliata: dai 5 anni.

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta Dello Scompiglio. Accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate.