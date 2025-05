Va’ dove ti porta il bus. Gli studenti di Diecimo protagonisti del progetto

Studenti entusiasti dal progetto "Va’ dove ti porta il bus", promosso da Autolinee Toscane in collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale, che è arrivato con successo alle sue fasi conclusive. Il progetto, di un totale di sei ore, si pone l’obiettivo di educare i bambini all’uso consapevole dei mezzi pubblici e scoprire il territorio in modo sostenibile, attraverso due interventi in aula e un’uscita con il bus.

Nel territorio lucchese, all’iniziativa ha partecipato anche la classe quinta della Scuola primaria di Diecimo. Nel primo incontro con l’operatrice didattica, sono state fornite tante indicazioni utili e spunti di riflessione molto interessanti sulle modalità di spostamento delle persone, da cui sono emerse molte considerazioni sull’utilità e sui vantaggi dell’autobus a livello ambientale e sociale. L’uso di filmati e le attività sotto forma di gioco hanno stimolato i ragazzi a partecipare attivamente e costruttivamente, favorendo un clima sereno e collaborativo.

A raccontare l’esperienza di gruppo è Serena Bellino, la maestra. "Durante l’uscita ci siamo recati alla fermata del bus a noi più vicina, in Via Lodovica, interessata dalla linea extraurbana E5 e abbiamo percorso il tratto Diecimo - Borgo a Mozzano - dettaglia - Durante il viaggio abbiamo potuto notare sia elementi naturali, come la vallata del fiume Serchio con le colline circostanti e il fiume stesso, sia elementi antropici, gallerie, ponti, case, negozi allineati lungo la strada e l’ingresso alla Linea Gotica, con un tratto di muro anticarro ben conservato. Arrivati a destinazione abbiamo visitato vari luoghi di interesse storico-artistico, li abbiamo fotografati e abbiamo letto le informazioni riportate in loco. Tra questi il Ponte del Diavolo con le sue tipiche arcate, il palazzo Giorgi, il monumento a Pio VII, i Palazzi Santini e Pellegrini, la Chiesa di San Jacopo e di San Rocco, il municipio, le logge e il Convento delle Oblate. L’ultimo incontro, poi, è stato dedicato al riordino del materiale informativo raccolto e alla realizzazione di disegni per illustrare quanto visto. Tutti hanno partecipato volentieri, offrendo il loro originale contributo nei tempi previsti. L’esperienza è stata molto coinvolgente ed apprezzata".

A tutti i partecipanti Autolinee Toscane ha consegnato un attestato di partecipazione, mentre I lavori delle classi saranno selezionati e affissi ai corrimano dei bus cittadini.