Urta auto, non si ferma e si pente. L’appello: “Voglio risarcire il danno”

Lucca, 5 dicembre 2024 – Una mosca bianca, esempio vivente di come ci si dovrebbe comportare, sotto Natale e oltre. Vuole mantenere l’anonimato il nostro lettore, ma ci tiene che sia pubblicato un annuncio che non è di tutti i giorni. Eccolo: “Alle ore 13 del giorno 4.12.2024 con un’auto Bmw colore blu ho urtato inavvertitamente un’auto di colore chiaro in parcheggio a Sant’Anna, via Buonamici causando un danno che intendo risarcire. Prego inviare mail al seguente indirizzo: [email protected]”.

Lo abbiamo contattato, quasi increduli anche noi da tanta onesta: “Era un momento di traffico caos – dice – e nel cercare di divincolarmi ho urtato un’altra auto. Immagino di aver provocato un piccolo danno, però ho il senso di colpa per non essermi fermato. Sul momento mi pareva impossibile, con le auto che incalzavano in una situazione totalmente caotica. Ho cercato quindi di uscire da quel nodo di traffico ma poi non ho più visto quell’auto che avevo urtato nella manovra. Per questo oggi faccio un appello a quell’automobilista: attraverso la mail che ho lasciato, o attraverso la redazione de La Nazione, potrà immediatamente contattarmi per sistemare le cose“.

Leggendo la mail “[email protected]“ può sfiorare il sospetto di una non autenticità di un appello che, comunque, tanto è bello quanto non sembra vero di per se.

“Sì, può sembrare un indirizzo fasullo ma in realtà – spiega il nostro lettore – l’ho creato apposta per questa contingenza, in modo che l’automobilista che ho colpito mi possa contattare in modo diretto e veloce“. Gli chiediamo allora se si rende conto che un episodio simile è cosa più unica che rara.

“Francamente questo non lo so, ma per quanto mi riguarda le regole sono importanti – sottolinea – e devono valere per tutti, sia quando se ne trae un vantaggio ma anche quando, come in questo caso, ci richiamano al dovere di sanare un danno. Mi auguro che l’automobilista risponda e che si possa presto mettere un lieto fine a questa vicenda“.