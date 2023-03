Uova pasquali di solidarietà Fondi a “Acf“

Cioccolateria Caniparoli, laboratorio artigianale dal 1992, lancia una dolcissima Pasqua di solidarietà. Dopo il successo degli scorsi anni delle raccolte fondi e iniziative solidali, la Cioccolateria ha deciso quest’anno di dare il proprio piccolo contributo alla raccolta fondi per l’Associazione Consulenza per la Famiglia di Lucca attraverso la vendita delle uova di Pasqua. Il consultorio Acf è una bella realtà nel territorio lucchese che da più 40 anni aiuta famiglie, mamme e future mamme in situazioni di difficoltà, cambiamento e crescita. I fondi raccolti con l’acquisto delle uova di Pasqua verranno destinati per finanziare le attività di sostegno alle famiglie e ai loro bambini attraverso il programma di Acf “Adotta una mamma e il suo bambino”. Il prezzo dell’uovo è di 14 euro ed è disponibile nelle varianti Cioccolato bianco, fondente o al latte. Il 40% del ricavato andrà a Acf. “Vogliamo ringraziare le scuole e le associazioni che quest’anno hanno partecipato all’iniziativa – così i titolari di Caniparoli – : Scuola d’Infanzia Mimosa, Asilo Nido Scirocco e Scuola Bilingue di Lucca per il contributo apportato a questa campagna. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club di Lucca e al suo presidente Alessandro Puccetti che ha coordinato la campagna in maniera attiva supportando la Cioccolateria Caniparoli nella realizzazione di questo progetto speciale“.