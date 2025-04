Unitre presenta il programma di aprile e maggio

E’ stato presentato il nuovo calendario di conferenze e iniziative di Unitre Barga, che si terranno nei mesi di aprile e maggio; per le conferenze la location principale sarà la Sala Colombo in via del Giardino alle ore 17, ma ci sarà anche qualche iniziativa fuori porta. Si parte sabato 5 aprile con la conferenza online "Viaggio nella scienza, storie dei fisici" aperta a tutti e condotta da Veronica Poggi (ore 17); a seguire lunedì 7 aprile Sergio Nelli del Gruppo Paleografia Lucca propone "Ricostruire la memoria: esplorazioni paleografiche nei testi di archivio" (la conferenza è patrocinata da Istituto Storico Lucchese sezioni Sei Miglia e Barga e la biblioteca di Camigliano "Mario Tobino"). Lunedì 14 aprile Lorenzo Ugo Conti parla di "Gli alieni di Barga: le invasioni biologiche del nostro territorio". Dopo la pausa pasquale è prevista la visita guidata, insieme all’Istituto Storico, alla Linea Gotica di Borgo a Mozzano lunedì 28 aprile. Lunedì 5 maggio Paolo Buchignani presenta l’argomento "Dal biennio rosso al ventennio nero. La crisi del primo dopoguerra in Italia", mentre il lunedì successivo 12 maggio Ivo Poli ci accompagna negli spazi verdi di Barga alla scoperta delle erbe "Andar per erbi intorno a Barga". Lunedì 19 maggio Valdo Spini (foto) propone "Tra l’ottantesimo della liberazione e ottantatreesimo della costituzione". L’anno accademico 2024 – ‘25 si conclude ufficialmente con una conferenza musicale tenuta da Massimo Salotti per commemorare gli 80 anni della morte di Pietro Mascagni. Per l’occasione l’evento si terrà alla Fondazione Ricci sabato 24 maggio con il patrocinio del Comune di Barga e dell’Istituto Storico Lucchese sez. di Barga.

Luca Galeotti