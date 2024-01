Unitre, la lezione la fanno i ragazzi

L’ idea di chiamare in causa gli alunni dell’ISI di Barga, in questo caso la classe 4° del Liceo Linguistico, nasce dalla consapevolezza che nessuna buona idea ha futuro se non con il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Così domani alle 17, alla Sala Colombo, Unitre Barga invita all’incontro con gli alunni che presenteranno il risultato di un lavoro di ricerca e approfondimento sul periodo trascorso da Ludovico Ariosto a Castelnuovo, in qualità di Commissario, dal 1522 al 1525. Gli studenti si sono cimentati in una ricerca bibliografica guidata dalla insegnante di Lettere, Prof.ssa Silvia Redini, ed hanno collaborato attivamente per la realizzazione della conferenza, curando anche gli aspetti comunicativi. I ragazzi daranno un ritratto alternativo dell’Ariosto diverso da quello offerto dai manuali di letteratura.