Unità salute mentale, Martinucci nuovo capo

Dopo il pensionamento del dottor Mario Betti, per tantissimi anni a capo dell’unità funzionale di salute mentale della Valle del Serchio, è arrivata la nomina del suo sostituto. Si tratta del dottor Mirko Martinucci (foto) entrato in servizio nel suo nuovo incarico, il primo febbraio. Martinucci, nato a Lucca ma residente da anni in Garfagnana, si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2001 all’Università di Pisa e ha conseguito la specializzazione in Psichiatria nel 2004, a Siena.

Per quanto riguarda l’attività lavorativa, nel 2005 ha operato al Ser.T. dell’Azienda USL 10 di Firenze e poi all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino (Firenze). Dal 2005 al 2012 ha lavorato nella struttura di Psichiatria dell’Azienda USL 12 di Viareggio; fino al 2006 con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, poi come dirigente medico di primo livello. Dal 2012 è entrato a far parte dell’Azienda USL 2 di Lucca – Zona Valle del Serchio, all’interno dell’unità funzionale di Salute Mentale Adulti come dirigente medico di primo livello e dal 2018 è stato assegnato alla sede di servizio di Castelnuovo di Garfagnana, occupandosi in particolare dell’attività ambulatoriale e territoriale per le sedi distrettuali di Castelnuovo e Piazza al Serchio.

Nell’annunciare il suo incarico, la direzione aziendale dell’ASL Toscana Nord Ovest invia al dottor Martinucci gli auguri di buon lavoro per questo nuovo importante incarico.