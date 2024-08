“Unità cinofila utile a migliorare la sicurezza“

"La costituzione dell’unità cinofila a disposizione della Polizia Municipale con cani di nostra proprietà da destinare anche a controlli antidroga per implementare il livello di sicurezza in città rappresenta un risultato importante dell’amministrazione Pardini". Così l’assessore alla sicurezza Giovanni Minniti.

"L’unità cinofila – prosegue l’assessore – è stata creata a seguito di una mia precisa direttiva politica e, dopo l’ultimazione del periodo di addestramento, sarà l’unica presente in città a disposizione non soltanto del Corpo della Polizia Municipale ma di tutte le altre forze di Polizia. Mai prima d’ora, la Polizia Municipale di Lucca ha avuto a propria disposizione una unità cinofila e questo rappresenta un bene per la sicurezza dei cittadini, un risultato di cui tutti dovrebbero essere soddisfatti".

"Mi preme fare queste precisazioni – prosegue Minniti – a seguito di una interrogazione presentata dal consigliere comunale Alfarano al quale sento di esprimere il più vivo apprezzamento per la passione con la quale ha perorato le legittime aspettative di soggetto privato per il tramite di comunicati stampa, accesso agli atti e interrogazione in Consiglio Comunale. Il soggetto le cui ragioni sono state perorate dal consigliere Alfarano solo verbalmente aveva rappresentato la propria disponibilità a collaborare con la costituenda unità cinofila senza tuttavia presentare una proposta scritta e al riguardo mi è apparso opportuno rammentare all’esponente del PD che ogni rapporto negoziale con la pubblica amministrazione, specie se esso comporta riflessi di tipo finanziario, deve essere assistito dalla forma scritta".

"L’attività di addestramento dei nostri cani – aggiunge l’assessore – è stata affidata a una Onlus, la Pubblica Assistenza Rosignano Marittimo, che ha formalizzato per iscritto la propria offerta relativa alla formazione e all’operatività dei cani al costo di 4.950 euro destinato integralmente a copertura delle spese. L’altro soggetto assistito dal consigliere Alfarano aveva ipotizzato sempre verbalmente un costo di circa 10.000 euro così come comunicatomi dal Comandante della Polizia Municipale. La Onlus in questione vanta una consolidata esperienza nel settore dei servizi sociali e della protezione civile e ha a disposizione un nucleo cinofilo costituito nel 1999 con un centro di addestramento di 5 ettari, campo attrezzi e destrezza, sgambatoio, campo di ricerca stupefacenti, 15 unità cinofile con altrettanti addestratori utilizzato anche da team di forze dell’ordine. Inoltre l’addestratore Giacomo Micheli è istruttore iscritto all’albo Enci".

"La soluzione della proprietà dei cani – di cui uno donato dal Rotary Club di Lucca che ringrazio mentre l’altro acquistato con nostre risorse - in capo all’ente comunale risponde all’esigenza di un efficiente svolgimento dei servizi di istituto poiché permette maggiore flessibilità e prontezza di impiego".