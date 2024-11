Unione Nazionale Camere Civili. Federica Bianchi nella giunta esecutiva

Parla anche un po’ lucchese la nuova giunta esecutiva dell’Unione Nazionale delle Camere Civili. Tra i nuovi membri infatti è stata nominata l’avvocato Federica Bianchi del Foro di Lucca. Nella giornata conclusiva del IX Congresso dei civilisti a Napoli, dedicato al tema “L’avvocato tra tutela dei diritti, obblighi di solidarietà e ragioni di efficienza”, gli associati dell’Unione Nazionale delle Camere Civili hanno eletto la nuova giunta esecutiva e il collegio dei probiviri per il prossimo triennio.

L’assemblea ha nominato l’avvocato Alberto Del Noce, già vicepresidente UNCC, come nuovo presidente dell’associazione per il triennio 2024-2027; insieme a lui, a comporre la giunta esecutiva sono stati eletti gli avvocati Riccardo Belli, Fabio Sportelli, Mario Spinelli, Rosaria Filloramo, Marco Di Benedetto, Paolo Meneghel, Sergio Terzaghi, Carlo Palmiero, Giovanni Perrotta, Fabio Mezzadri, Monica Ceravolo, Pierpaolo Soggia, e Alessandra Cristani.

Tra i nuovi membri della giunta esecutiva come detto è stata nominata anche l’avvocato Federica Bianchi del Foro di Lucca, fondatrice e attuale presidente della Camera Civile di Lucca, "da sempre sostenitrice dei valori propri dell’associazione forense che rappresenta - si legge in una nota - , per promuovere e favorire lo sviluppo dell’ordinamento civile e la valorizzazione del ruolo dell’avvocato".

La Camera Civile di Lucca "esprime i suoi più sentiti rallegramenti per il prestigioso incarico, ed augura all’avvocato Federica Bianchi un’attività proficua e incisiva nell’interesse di tutti gli associati, per la promozione dei valori e delle finalità dell’associazione. Con l’augurio di un triennio di impegno e successo, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti e il ruolo della professione forense".

Cris. Cons.