Unione Comuni Garfagnana. Si chiude un anno molto positivo

Il 2023 si chiude in positivo per l’Unione Comuni Garfagnana, che ha vissuto un anno di particolare vivacità amministrativa sia in termini di interventi sul territorio, sia di gestione associata dei servizi. La giunta dei sindaci ha deliberato infatti la riorganizzazione degli uffici e programmato nuove assunzioni di personale tecnico-amministrativo e operai e tecnici forestali per potenziare l’organico in vista delle importanti sfide che lo attendono. Da sottolineare che sul fronte della sicurezza e della prevenzione l’Unione Comuni Garfagnana ha ottenuto un importante finanziamento di 134 mila 300 euro dalla Regione Toscana per effettuare studi sismici di livello 3 nei dieci Comuni ancora sprovvisti, per ricavare un quadro geologico completo ed omogeneo delle criticità del territorio garfagnino. Le indagini geologiche confluiranno nel Piano operativo intercomunale.

"È stato un anno particolarmente significativo per l’Ente – ha commentato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – perché abbiamo assistito ad un cambio generazionale, con tanti giovani che sono entrati a far parte dell’organico ed hanno raccolto l’importante eredità di chi li ha preceduti".

"Rivolgo un sentito ringraziamento ai colleghi amministratori e ringrazio, a nome di tutti i sindaci della giunta, i dipendenti degli uffici e i collaboratori che hanno contribuito, con la loro professionalità ed il loro impegno, a far crescere la Garfagnana come entità unitaria. Per il futuro ci aspettano importanti sfide, che mi auguro verranno affrontate con rinnovato slancio per il bene di tutta la comunità garfagnina".

Ricordiamo poi il protocollo di intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza e la convenzione con la Legione Carabinieri "Toscana"- Compagnia Castelnuovo per consentire ai militari l’accesso al sistema di videosorveglianza e lettura targhe. Tra gli eventi la visita a Castelnuovo del nuovo prefetto di Lucca Giuseppa Scaduto presso i Centro operativo intercomunale (Coi) di protezione civile dell’Unione Comuni Garfagnana, in località Orto Murato e per l’inaugurazione della nuova sede della Polizia Locale, guidata dal comandante Andrea Giannotti. Attenzione anche al sociale e al mondo della scuola, con un contributo alle associazioni, cuore pulsante del territorio, che operano nell’interesse della collettività.

Dino Magistrelli