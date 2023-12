Unione Comuni della Garfagnana. Pronte dieci nuove assunzioni

Ridefinite le competenze dei servizi e programmate 10 nuove assunzioni all’Unione Comuni Garfagnana. La Giunta dei Sindaci ha varato la riorganizzazione degli uffici in un’importante seduta - proposta dal vice-presidente, con delega al personale, Michele Giannini – nel corso della quale si è provveduto all’adeguamento delle nuove funzioni ed attività che l’Ente sta portando avanti in attuazione delle strategie approvate dal consiglio. L’Unione sta infatti vivendo un momento di particolare vivacità amministrativa che la vede impegnata su diversi fronti, sia in termini di interventi sul territorio che di gestione di servizi. Particolarmente impegnativa è, ad esempio, la gestione del progetto di riqualificazione urbana “Abitare la Valle del Serchio” che prevede 25 interventi in ben 13 Comuni.