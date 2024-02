Unione Comuni assume tre operai

L’Unione Comuni Garfagnana ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di tre operai a tempo indeterminato idonei per i lavori agricolo-forestali di competenza dell’Ente.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 28 febbraio. Nuove assunzioni, dunque, all’Unione Comuni Garfagnana, che cerca tre operai forestali da inserire nel proprio organico per svolgere i lavori agricolo-forestali di propria competenza. Per partecipare alla selezione pubblica è necessario presentare domanda di ammissione entro, e non oltre, le ore 12 di mercoledì 28 febbraio. Tra

i requisiti richiesti: l’idoneità alla mansione di operaio idraulico-forestale e al servizio antincendi boschivi (operaio specializzato IV livello),

il diploma di terza media e patente B o superiore. L’assunzione è a tempo indeterminato e al personale selezionato verrà riservato

il trattamento economico previsto dall’attuale C.C.N.L. per addetti ad attività

di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena esclusione, tramite una delle seguenti modalità: invio

di PEC all’indirizzo [email protected] o consegna a mano all’Ufficio relazioni con

il pubblico (Urp) presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana in via Vittorio Emanuele n.9, a Castelnuovo.

Dino Magistrelli