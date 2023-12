Un’insegna luminosa dedicata a Puccini posta nel piazzale della chiesa di Chiatri

Un’insegna luminosa omaggio a Puccini brilla sul piazzale della chiesa di Chiatri, accesa il 24 dicembre in occasione della nascita del Maestro, di cui ricorrevano 165 anni il 22 dicembre. L’idea, nata dall’associazione “Sui passi di Puccini aps“ in collaborazione con gli “Amici di Chiatri aps“, è stata concretizzata alla presenza di rappresentanti di entrambe le associazioni, di residenti del paese e del consigliere comunale Marco Santi Guerrieri. "Per l’anniversario della nascita del Maestro – ha spiegato Manuel Del Ghingaro, presidente di Sui passi di Puccini – il nostro pensiero è stato quello di portare un segno, come un piccolo riflettore per far emergere la bellezza di Chiatri Puccini. Ringraziamo l’associazione Amici di Chiatri per la collaborazione e per il lavoro costante che fa a favore di Chiatri e il consigliere Santi Guerrieri per aver creduto in questa piccola iniziativa". Marco Santi Guerrieri ha poi concluso: "pensare alla nascita di Puccini piuttosto che alla morte, è un buon auspicio. Qui siamo davvero “sui passi di Puccini” ed è necessario pensare a spunti per rilanciare il Maestro e la zona al turismo". L’insegna, donata da un socio dell’associazione Sui passi di Puccini e realizzata dalla Francesconi SRL, sarà visibile sul piazzale fino al termine delle festività.