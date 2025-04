Un’iniziativa per scoprire e valorizzare il talento

L’intervista a Lucia Dal Pino e agli altri referenti del progetto.

Quando e come è nata l’idea del progetto “Zoom“?

"L’Arcidiocesi di Lucca crede nel protagonismo dei giovani e lo sostiene attraverso diverse

proposte: percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), Servizio Civile Regionale e Universale, volontariato e formazione. Dal 2015 ha attivato anche il Progetto Policoro, che prevede la presenza di un animatore per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro e della formazione. Dalla rilevazione di alcune esigenze dei minori, come la necessità di valorizzare le proprie abilità e conoscere le opportunità e le risorse offerte dal territorio, e di alcune dinamiche strettamente connesse ai percorsi di crescita dei giovani, come l’abbandono delle aree interne e periferiche in cerca di maggiori opportunità verso i grandi centri, è nato il progetto “Zoom“. L’idea è nata 6 anni fa. Per l’anno scolastico 2024/2025 gli alunni partecipanti sono stati 70".

Quali sono le finalità di questo progetto?

"Grazie al progetto si aiutano i ragazzi a esplicitare le proprie

attese, a utilizzare i “talenti” di ciascuno e a riflettere sulle esperienze e sulle scoperte fatte. Con l’esperienza di quest’anno abbiamo previsto azioni di verifica, attraverso un questionario somministrato agli alunni al termine del percorso".