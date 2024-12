Un’attesa durata quasi dieci anni. S.Anna, inaugurato il nuovo distretto

Un sogno che è stato finalmente tolto dal cassetto. Dopo quasi un decennio, infatti, ieri mattina sono stati inaugurati i locali del nuovo distretto socio-sanitario di Sant’Anna che un tempo ospitavano la Circoscrizione 3 in viale Einaudi.

Un taglio del nastro attesissimo al quale hanno partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Lucca Mario Pardini, la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, la direttrice della Zona distretto della Piana di Lucca Eluisa Lo Presti, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il consigliere regionale Mario Puppa, il presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini, gli assessori comunali Moreno Bruni, Nicola Buchignani e Giovanni Minniti, e il parroco di Sant’Anna monsignor Paolo Dalle Mura che ha benedetto i nuovi locali. Presente anche un bel gruppo di consiglieri oggi di opposizione che, già durante l’amministrazione Tambellini, hanno fatto tanto per ridare vita a questi spazi.

Il nuovo complesso, frutto di un investimento di 1.4 milioni di euro dell’Unione Europea – Regione Toscana e dello Stato (di cui il 20% a carico del Comune di Lucca), ospiterà gli uffici comunali del Settore sociale e una struttura di cohousing. All’interno del distretto troveranno spazio anche servizi sanitari, a partire dagli studi di alcuni medici di famiglia, ma anche servizi sociali. Qui si potranno effettuare prelievi di sangue, vaccinazioni, servizio Cup e infermieristica di famiglia. Presente anche un’ala destinata ad un progetto di co-housing in grado di ospitare cinque-sei persone con disabilità. Il centro di Sant’Anna va così a completare un trittico che vede strutture similari a San Vito, dove sono presenti spazi a disposizione delle associazioni, ma anche per il Centro per l’impiego e per attività di animazione, e a Pontetetto, dove sono invece ospitate numerose realtà associative anche molto diverse tra loro.

"Un progetto molto importante per la nostra comunità, partito con la vecchia amministrazione - ha detto il sindaco Pardini - . Una grande sinergia con lo scopo di arrivare sempre più vicini al territorio con servizi dedicati a persone più fragili".

Giulia Prete