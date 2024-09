“Un’altra partita“. Dieci giorni di eventi aperti ai cittadini tra sport e inclusione

Tiro con l’arco, scherma, ma anche calcio, tornei di bowling e molto altro ancora. Saranno dieci giorni all’insegna dello sport inclusivo quelli organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Coesione sociale per celebrare, insieme, la Giornata europea delle fondazioni. Se lo scorso anno, per la stessa occasione, era stata organizzata una mostra con protagonista il tema del lavoro, il 2024 vede in programma eventi decisamente più diffusi e capillari.

Il calendario delle iniziative, in programma dal 21 settembre al 1 ottobre, data in cui si celebra la Giornata, che prendono il nome di “Un’Altra partita - Comunità in campo“, è stato presentato ieri mattina nella palestra del campo Coni alla presenza dell’assessore Fabio Barsanti , del vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Raffaele Domenici e della presidente della Fondazione per la Coesione Sociale, Lucia Corrieri Puliti. "Le associazioni sportive del nostro territorio stanno facendo un lavoro eccellente - ha commentato l’assessore Barsanti - E’ grazie a loro se a Lucca l’inclusione è davvero realtà. Come amministrazione siamo felici di aver dato il nostro patrocinio all’evento".

"Lo sport solitamente è inteso come prestazione, risultato, e questo è certamente vero - ha concluso Raffaele Domenici della Fondazione Cassa di Risparmio - Purché ci sia tutto questo, però, è importante anche l’inclusione. A Lucca ci sono tante associazioni che operano su questo tema e siamo stati felici di riuscire a coinvolgerle tutte. Sono sicuro che l’iniziativa susciterà grande entusiasmo non solo nei partecipanti ma anche in tutto coloro che verranno ad assistere". Ma entriamo nel vivo del programma. Gli eventi, tutti gratuiti ed aperti alla cittadinanza, sono stati organizzati sia a Lucca che nei comuni di Massarosa e Camaiore. Presenti alla palestra del campo Coni anche alcuni membri delle associazioni sportive che saranno protagoniste durante la settimana dei “festeggiamenti”. Il Club di scherma Lucca TBB ha organizzato una mattinata di lezioni aperte con atleti affetti da autismo. Chiunque voglia provare ad esercitarsi insieme ai ragazzi è naturalmente ben accetto. In programma anche un evento speciale: è stata infatti organizzata una gara con atleti non vedenti che sfideranno a colpi di spada atleti vedenti, ma bendati. Presenti anche i ragazzi dell’Allegra Brigata che, nonostante abbia atleti preparati in ben dieci discipline sportive, ha deciso di organizzare un torneo dedicato solo al bowling.

"Il bowling è lo sport che tocca tutti i gradi di abilità - ha commentato Claudia Maiorano - Possono giocare anche le persone in sedia a rotelle. Sarà particolare vedere come i ragazzi insegneranno a giocare a chi magari non ha mai lanciato una boccia".

Tra gli eventi anche il calcio “unificato“ a cura dell’associazione El Nino col sorriso dove ognuno potrà giocare con le proprie capacità, ovviamente con il sorriso.

Sarà inoltre possibile provare le discipline del tiro con l’arco, grazie all’associazione Fiore di Loto,e fare un giro a bordo del Dragon boat sul Lago di Massaciuccoli con i volontari dell’associazione Canoa Kayak. In programma anche un partitone misto di Baskin a cura dell’associazione Warriors Lucca.

Giulia Prete