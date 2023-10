Una statua e un murale per la Garfagnana

È un grande omaggio alla Garfagnana il murale dipinto dagli studenti dell’Accademia Belle Arti di Firenze sulla facciata del palazzo comunale di Villa Collemandina. La bella pittura, quasi 5 metri x 8, è stata portata a termine da cinque giovani pittori Nicoletta Crapuzzi, Giacomo Domenicucci, Isabella Maria Gisotti e Sara Vaglini, oltre al professor Allan Boccatonda che li ha seguiti con attenzione e cura. L’opera, dedicata interamente al bel paesaggio della Garfagnana che si gode da Villa, è parte integrante del progetto "Villa Collemandina - Lungo le strade dell’arte contemporanea. Atelier aperti", promosso dal Comune di Villa Collemandina in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, con il contributo della Regione Toscana. Un progetto ambizioso, nato da un’idea di Giandomenico Semeraro, coordinatore e docente di storia dell’arte profondamente legato a Villa, e prontamente accolto dal sindaco Francesco Pioli e dalla giunta comunale, che vedrà nel tempo la realizzazione di opere d’arte permanenti nel territorio comunale ad opera dei giovani artisti dell’Accademia, seguiti direttamente in loco dai loro docenti di riferimento. Al murale appena realizzato, infatti, si affiancherà la scultura in marmo, ancora in fase lavorazione, che nei prossimi giorni troverà collocazione definitiva nella piazza della chiesa a Sassorosso. All’opera, intitolata "Scalpellini al lavoro", sta lavorando Filippo Checchi con il professor Francesco Roviello.

Dino Magistrelli