Una poltrona per due. Giannini sfida Giannoni al congresso di FdI

Saranno in due (salvo colpi di scena dell’ultim’ora, in politica mai da escludere) gli sfidanti alla carica di presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Il principale partito della provincia di Lucca, a congresso domenica prossima, vedrà contrapposti gli attuali numeri uno e due uscenti. Ovvero Riccardo Giannoni, coordinatore provinciale uscente, sostenuto dalla componente maggioritaria del partito che fa capo al consigliere regionale Vittorio Fantozzi, e Michele Giannini, uno dei vice uscenti nonché sindaco di Fabbriche di Vergemoli, che fa parte della componente che si riconosce nell’onorevole Riccardo Zucconi. Sono loro due ad aver presentato le candidature entro il termine ultimo di domenica scorsa.

Dunque, almeno sulla carta, nessun congresso unitario alle porte, ma una contrapposizione tra le due anime che nel tempo non si sono risparmiate i colpi (talvolta sotto la cintura). Sulla carta, dicevamo, perché sono in corso tentativi di mediazione e il tempo, da qui a domenica, è ancora tanto per provare a sancire un punto di equilibrio che potrebbe portare al ritiro di Giannini, ovviamente in cambio di un accordo politico e probabilmente garanzie sulla presentazione della lista dei candidati alla Regionali 2025.

C’è da capire, semmai, se ci sarà la volontà. E da questo punto di vista, le cose si complicano non di poco, visti i rapporti tesi, tesissimi tra le due componenti. Senza considerare che tra Giannoni e Giannini, nei mesi scorsi lo scontro è arrivato a produrre strascichi giudiziari.

Domenica prossima, gli oltre 2.000 iscritti provinciali (all’hotel Guinigi come seggio principale e come tribuna per il dibattito, e a Camaiore un seggio secondario per la Versilia) dovrebbero dunque assistere alla presentazione di due mozioni contrapposte e trovare due nomi sulle schede. Salvo colpi di scena.

Fabrizio Vincenti