’Una piazza per l’Europa’: D’Ambrosio aderisce

La sindaca Sara D’ambrosio aderisce alla manifestazione ’Una piazza per l’Europa’, la manifestazione di sabato 15 marzo a Roma lanciata da Michele Serra per manifestare a fianco dell’Unione europea.

"È importante esserci. Ora. E costruire il cambiamento. Aderisco perché stiamo vivendo un tempo terribile segnato da guerre, da crisi climatica, da povertà e diseguaglianze sempre più nette, dove i ricchi sono sempre più ricchi e tutti gli altri sempre più poveri. Oggi dobbiamo difendere i valori su cui l’Europa si è fondata – spiga la prima cittadina – facendo maggiormente percepire ai cittadini il privilegio e l’importanza di essere europei. Per non dare per scontato i passi fatti fino a qui e avere la forza e il coraggio - prosegue D’Ambrosio - di riconoscere anche gli errori commessi, anche recentemente, con l’obiettivo di innescare un cambiamento ormai necessario.

"Quindi sì, - conclude - scendiamo in piazza il 15 a Roma, in una grande piazza senza bandiere di parte se non quella europea, per ritrovarci gli uni accanto agli altri sotto il mare blu di quelle bandiere che per noi rappresentano identità e speranza. Per fare finalmente l’Unione, per davvero".

Ci saranno solo bandiere europee, per sensibilizzare su come il Mondo stia cambiando e come la storia ormai galoppi a velocità notevole.

M.S.