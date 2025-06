Una nuova e più accogliente casa per i Fratres di Lunata

Una casa nuova, accogliente, per svolgere molti servizi, tecnologicamente all’avanguardia. Domenica 29 giugno sarà inaugurata la sede dei Donatori di sangue Fratres di Lunata, in via della Chiesa. Il programma prevede la Santa Messa nella pieve di San Frediano. A seguire il corteo si sposterà alla struttura per il taglio del nastro e per la benedizione.

Poi l’aperitivo alla presenza degli sbandieratori e dei Musici "Città di Lucca", contrada Sant’Anna in Piaggia. Non solo, ma avrà luogo anche l’installazione di un DAE, un momento di notevole significato visto che i defibrillatori spesso salvano vite umane. "Una gioia da condividere – dichiara la presidente, Silvana Pisani, assessore della giunta Del Chiaro – per un traguardo che sembrava se non impossibile, difficile da raggiungere. Sarà una giornata gioiosa, di comunità, con gli amici vicini, in una sala climatizzata dove si starà benissimo anche se fuori farà molto caldo. Inoltre i tordelli di Lunata sono super. Per noi è fondamentale ricordare chi ha lavorato per creare questa associazione e vivere in aggregazione quello che per noi rappresenta un vero evento".

L’associazione è sempre presente nel tessuto sociale della frazione. Esiste dal 1973, ha oltre mezzo secolo di vita, l’origine del gruppo è legata al dottor Ugo Giannini, ricordato per la sua grande sensibilità e solidarietà che ha spinto alcuni volenterosi a fondare nel 1973 il Gruppo dei Donatori di Sangue di Lunata, dando allo stesso il suo nome in segno di stima e riconoscenza. Gli altri presidenti che si sono succeduti sono: Cesarina Stringari, moglie del dottor Ugo Giannini (dal 1973 al 1977), Ezio Tronchetti (1977-1979), Arduino Pera (1979-1987), Sergio Giannotti (1983-1987), Canio Mecca (1987-1991), Luciano Fenili (1991-1997), il più longevo Gervasio Fontana (1997-2018), Lara Pacini (2018-2022) e Silvana Pisani in carica dal dicembre 2022.

Ma.Ste.