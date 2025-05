Tra carità e inclusione. Progetti di aiuto ai fragili e formazione per i disabili

Un tetto per chi non ha casa. E’ stato scelto un nome confortevole per presentare il nuovo progetto dedicato ai senza fissa dimora. L’iniziativa è stata ammessa a finanziamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ambito Pnrr. L’intervento è di 1 milione e 90mila euro e il progetto prevede l’apertura di un Centro servizi previo accordo di partnerariato pubblico-privato sociale con enti di terzo settore. A inizio marzo è partita la ristrutturazione dei locali del Seminario di piazza San Francesco per dare casa a due progetti, gestiti dal Ministero del Lavoro e affidati dal dicastero a due enti locali: SdS per l’intervento in coprogettazione per il Centro di aiuto alla povertà e Comune di Pontremoli per realizzare un nucleo di sostegno alle persone diversamente abili nello sviluppo di competenze per il lavoro. Sono iniziati i lavori edili riguardanti il primo intervento, mentre è stata presentata la documentazione di progettazione esecutiva del secondo: a breve l’avvio dei lavori. Soddisfatti il sindaco Jacopo Ferri e il delegato al Sociale Paolo Parodi. "Si prevede – dice Emmanuele Zavattaro – la prossima attivazione dei servizi ricompresi, in concomitanza con la fase di avanzamento dei lavori e l’impegno del Circolo Anspi di Pontremoli, presieduto da Don Pietro Pratolongo. Il riferimento ai locali del Seminario è una scelta condivisa con le istituzioni e apre la strada per una centralità di servizi fondamentali per la condivisione e la solidarietà della comunità" al servizio dei fragili. Hanno inoltre sottoscritto una convenzione per diventare responsabili dei primi servizi previsti la Caritas Diocesana (Centro di ascolto e Armadio) e la Venerabile Misericordia di Pontremoli (Emporio alimentare). Il Centro per la povertà sarà di riferimento a tutta l’alta Lunigiana, ponendosi a complemento di quello in funzione ad Aulla, gestione Caritas. Costruttiva e qualificata la collaborazione tra gli enti pubblici: Comune di Pontremoli e Società della Salute, che attraverso il direttore Marco Formato ha curato gli adempimenti connessi al finanziamento, progettazione e rendicontazione dell’intervento. I lavori - completamento previsto entro l’anno – consentiranno la realizzazione di servizi qualificati per famiglie e meno abbienti, con attivazione dell’Emporio per alimenti, dell’Armadio per la distribuzione di abiti e il potenziamento del Centro d’ascolto. Inoltre il progetto sviluppato d’intesa con l’amministrazione pontremolese prevede una riqualificazione di locali, in vista dell’accoglienza di persone portatrici di disabilità, perché possano sperimentare momenti relazionali e sostenere percorsi di formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Natalino Benacci