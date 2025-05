Dalla parte dei più fragili. Assistenza e prevenzione ’Ant’ punto di riferimento

Assistenza medico infermieristica e psicologica domiciliare gratuita alle persone malate di tumore, trasporto e accompagnamento pazienti, organizzazione di visite di prevenzione oncologica e di eventi solidali e la gestione di due Charity Point che sono fra i fiori all’occhiello dell’intero circuito di vetrine solidali Ant. Di tutto questo si occupa quotidianamente Fondazione ANT, nata ormai 11 anni fa nella Toscana nord-occidentale per offrire servizi a chi è malato.

L’équipe sanitaria, composta da due medici, 2 infermieri e 1 psicologa regolarmente retribuiti, nel 2024 ha assistito quotidianamente, nelle province di Massa-Carrara e Lucca, 57 persone (2 a Lucca, 1 ad Altopascio, 38 a Massa, 13 a Carrara e 3 a Montignoso), alcune dal punto di vista sanitario e altre dal punto di vista psico-oncologico, con la possibilità, per tutti i nuclei familiari con un proprio caro malato assistito da Ant, di estendere il sostegno psicologico anche agli altri componenti del nucleo.

Tra i servizi gratuiti che Ant sul territorio offre ai pazienti oncologici, c’è anche il trasporto gratuito verso le strutture sanitarie qualora debbano sottoporsi a terapie chemioterapiche o esami non effettuabili in ambiente domestico. Un servizio davvero prezioso per sollevare familiari e caregiver da tragitti da e per l’ospedale: di questa attività meritoria si occupano alcuni volontari ‘autisti’ formati ad hoc ed inquadrati nella squadra del nucleo accompagnamento volontari Ant.

Ma l’assistenza non è l’unico ambito in cui la delegazione locale di Ant è attiva. Un particolare impegno è profuso nell’ambito della prevenzione oncologica con visite di diagnosi precoce offerte gratuitamente alla cittadinanza per l’individuazione di eventuali neoplasie. Dall’inizio di questo tipo di attività Ant ha offerto sul territorio di Massa-Carrara, Lucca e La Spezia, 511 ecografie mammarie e 430 mammografie digitali (dal 2012) nell’ambito del progetto mammella, 4.450 visite dermatologiche per il progetto melanoma (dal 2004), 948 ecografie tiroidee nell’ambito del progetto tiroide (dal 2009).

Tutto questo è reso possibile dalla raccolta fondi messa in campo da 45 volontari e volontarie che prestano gratuitamente il proprio tempo alla delegazione, guidati dalla delegata Maria Grazia Menconi e sostenuti dallo staff di Ant. Oltre a occuparsi del servizio di accompagnamento pazienti, i volontari curano i rapporti con i donatori, si impegnano nelle campagne annuali (come panettoni e pandori a Natale, uova e colombe a Pasqua) organizzano eventi e gestiscono due Charity Point, vetrine solidali dove raccolgono oggetti donati da privati e aziende a cui ridanno vita a fronte di piccole offerte, attivando una circolarità solidale di grande impatto sociale. I charity point si trovano in viale Eugenio Chiesa, 42 (info al numero 346 7238751).

Tra le molte iniziative svolte grazie all’opera quotidiana del personale e dei volontari, spiccano nel 2024 le due cene annuali di raccolta fondi aperte a tutta la cittadinanza, la giornata massese ‘Acchiappa un sogno per Ant’, diverse passeggiate e aperitivi solidali, un concerto gospel natalizio e il mercatino organizzato il 4 ottobre per la Festa di San Francesco. Per info sull’assistenza contattare via San Remigio di Sotto, 0585 040532, 348 3102628