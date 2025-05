Tra una fetta di torta di riso e colazione all’italiana. Clementi rivestirà il locale con marmo pregiato

Ad affiancare chef Marco Garfagnini in questa nuova avventura del ‘Vera Versilia’ ci sarà anche il noto pasticcere Aldo Gassani. "Siamo vicini all’ apertura del Ristorante Vera Versilia - dice Aldo Gassani -. Siamo stati contattati dallo chef per una full immersion di prodotti di pasticceria italiana da inserire nel menù del ristorante. Lavoriamo oltre i campanilismi, un unione tra Carrara e Massa per promuovere il gusto italiano nel mondo. Abbiamo presentato la torta di riso, la torta della Nonna, il millefoglie e prodotti della colazione dolce e salata all’ italiana, dato che lo chef Garfagnini si occuperà anche della preparazione di buffet ed eventi privati all’ interno di uno dei suoi ristoranti a Dubai. Siamo entusiasti del risultato ottenuto in così in poco tempo. Stiamo valutando la possibilità di poter allargare l’offerta del ristorante, andandolo ad affiancare con una pop up di pasticceria Aldo unendo le forze per poter far conoscere ancora di più il gusto italiano e della Provincia di Massa Carrara nel mondo".

A rendere unico il ‘Vera Versilia’ ci sta invece pensando l’imprenditore apuano Luca Clementi (nella foto) che come Garfagnini vive a Dubai per lavoro. È lui che si sta occupando di tutta la parte relativa al marmo: rivestimenti, arredi, oggettistica e un suggestivo quadro dipinto dalle vene della pietra naturale più famosa al mondo. "Il ristorante Vera Versilia è un grande progetto che vede un connubio tra la realtà delle Apuane e lo chef Marco Garfagnini - dice Clementi -. Per esempio in realizzazione c’è un bancone da bar tutto in marmo e uno sarà al crudo bar. Ho cercato di utilizzare diversi marmi, non solo quello delle nostre zone. Sta venendo fuori un ottimo lavoro - prosegue Clementi -, la cosa più bella è che mi avevano chiesto di far realizzare un quadro artistico e ho pensato che il più grande disegnatore e artista del mondo sia madre natura. Per questo ho realizzato qualcosa di unico con dei marmi quadrati a macchia aperta, che sono i disegni che la natura ti regala".

Ale.Pog.